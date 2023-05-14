Не только в Беларуси: Договорные матчи мирового футбола

История нечестно проведённых матчей в футболе стара как мир. Вспыхнувший в белорусском футболе скандал с отзывом золотых медалей у солегорского «Шахтёра» ещё раз напомнил о договорных матчах. Нынешний наставник грозненского «Ахмата», а по ходу сезона 2022 года тренер «Шахтёра» Сергей Ташуев более чем эмоционально воспринял весть о пересмотре итогов первенства Белоруссии и на полном серьёзе не планирует возвращать медаль организаторам.

В начале «нулевых» на Апеннинском полуострове всплыл крупный разбор полётов, названный «Кальчополи». До сих пор на слуху коррупционный скандал в первенстве Италии в сезоне 2006 года. Из-за него туринский «Ювентус» отправился в лигу рангом ниже, а ещё четыре команды лишились набранных очков. Команды были обвинены в махинациях с назначением «своих» арбитров на некоторые матчи и связях с букмекерскими конторами.

«Цирк» в Севилье

Отборочный турнир чемпионата Европы 1984 года подходил к своему логическому завершению. 17 декабря 1983 года в своём последнем матче турнира сборная Нидерландов разгромила аутсайдера сборную Мальты со счётом 5:0 и уверенно возглавила турнирную таблицу. Реальному преследователю потомков фламандских мастеров кожаного мяча сборной Испании, чтобы обойти соперника, нужно было побеждать тех же мальтийцев с разницей в 11 мячей! Через 4 дня на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье, годом ранее принимавшего поединки чемпионата мира, хозяева быстро открыли счёт, но на 24-й минуте от стопы своего же защитника пропустили автогол. К радости 25 тысяч собравшихся (в большинстве, разумеется, испанцев) звезда местной сборной 70-х годов Сантильяна до перерыва сотворил хет-трик. Оставшихся 45 минут испанцам хватило для того, чтобы ещё девять раз, преимущественно после навесов с фланга, переправлять игровой снаряд в рамку ворот. Игроков сборной Мальты по возвращении на родину затравили, многие больше так и не сыграли за национальную команду.

А вот испанцы через шесть месяцев стали одними из восьми участников чемпионата Европы – 1984 в соседней Франции, где дошли до финала. Кстати, сборная Португалии, другой соседки испанцев, также отобралась в финал после весьма сомнительного пенальти («сфолил» в полуметре от линии штрафной ВладимирБессонов) в заключительной игре, сыгранной на своём поле в Лиссабоне против сборной СССР. А указал «на точку» французский судья Вотро, «затащивший» соседей португальцев и их многочисленных поклонников к себе на родину.

Дело «Уралкалия»

В российском футболе один из громких скандалов вспыхнул зимой 2012 года после сыгранного в Перми 26 ноября матча между «Амкаром» и «Анжи». У гостей победный гол на второй компенсированной минуте второго тайма забил ОлегШатов. После встречи выяснилось, что несколько человек сделали на победу «Анжи» большие ставки, а букмекеры отказались выплачивать выигрыш, усомнившись в честности игры. Матч прошёл без жёлтых карточек, оборона «Амкара» на последних минутах вела себя как-то странно, ну и самый «железобетонный» факт – связь двух клубов через компанию «Уралкалий» (акционер СулейманКеримов). Разумеется, участники матча факт сговора отрицали. Рабочая группа, созданная по рекомендации РФС, отклонений от норм регламента или нарушений принципов честной игры не заметила.

Скандинавский фокус

Решающий поединок группового этапа чемпионата Европы 2004 года между сборными Швеции и Дании завершился результатом, нужным для обеих сборных. Результативная ничья 2:2 оставила за бортом итальянскую сборную. Ранее шведы и датчане никогда не играли вничью с четырьмя голами.

Когда нет вещественных доказательств, говорить о составе преступления (договоре) преждевременно. Преступник становится таковым только после решения суда. Вот и о договорных матчах можно говорить сколь угодно. Нужны доказательства, которых зачастую не хватает.

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Константин Лицин