Агент Барриоса - о чемпионстве «Зенита»: «Вильмар надеется продолжать выигрывать титулы»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы хавбека петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался касательно победы «сине-бело-голубых» над московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Вильмар гордится тем, что он помог «Зениту» завоевать пятый титул победителей РПЛ подряд. Он надеется продолжить выигрывать титулы», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

После вчерашней победы «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятые подряд золотые медали для «сине-бело-голубых».

«Спартак», в свою очередь, занимает четвертое место в турнирной таблице.