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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА интересен форвард из «Балтики»

02 Мая 2023 • 20:38 Комментировать

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев находится на радаре нескольких клубов Премьер-лиги. В числе этих клубов, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», находятся ЦСКА и «Крылья Советов». Отмечается, что по 21-летнему Мусаеву уже есть предложение в размере 30 миллионов рублей.

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов подтвердил интерес к Тамерлану Мусаеву, но отметил, что клуб не планирует расставаться с футболистом.

«Не планируем расставаться с Мусаевым, у него контракт без отступных. Не буду называть точные цифры, скажу лишь, что нам предлагали назвать сумму, за которую мы готовы его отпустить. Мы отказались, так как считаем, что игрок еще может развиваться у нас», - сказал Ибрагимов.

В 24 матчах Первой лиги сезона 2022/2023 Мусаев забил семь голов.

Отметим, что «Балтика» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Балтика трансферы футбола - лето 2023 Тамерлан Мусаев
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