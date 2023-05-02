Ребров — о ретро-матче: «Я сидел и улыбался от ностальгии, спасибо за вечер, легенды»

Бывший футболист «Спартака», а ныне технический координатор команды, Артём Ребров поделился эмоциями после ретро-матча между «красно-белыми» и «Динамо» Сталинград

«Не знаю, как вы, а я вчера во время легендарного матча сидел напротив ТВ и улыбался от ностальгии. Спасибо за вечер, легенды», — написал Ребров в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась победой московского «Спартака» со счетом 2:0. Голами в игре отметились Роман Павлюченко и Александр Самедов. Матч проходил на «Волгоград Арене» и собрал на стадионе 36 640 болельщиков. Это абсолютный рекорд по посещаемости в России в 2023 году.