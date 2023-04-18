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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа поздравил «Динамо» со столетием

18 Апреля 2023 • 12:50 Комментировать

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, ныне выступающий в Российской премьер-лиге за «Сочи», поздравил московское «Динамо» с юбилеем. Сегодня, 18 апреля, столичный клуб отмечает 100-летний юбилей.

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Это история! Пусть великий клуб побеждает. Болельщики «Динамо» всегда в моем сердце», - приводятся слова южноамериканского футболиста на страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нобоа защищал цвета «Динамо» с 2012 по 2015 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 39 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кристиан Нобоа
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