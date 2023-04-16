Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, выступающий сейчас на правах аренды французский «Клермон», может там и остаться, французская сторона готова выкупить права на игрока у московского «Спартака». Об этом сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру».

Загвоздка, однако, кроется, как водится, в финансах - «Клермон», в отличие от «ПСЖ», не обласкан миллиардами катарских шейхов, а потому там считают каждый евро и, наверное, даже каждый франк, надеясь, что и они еще когда-нибудь пригодятся.

А потому многое будет зависеть от того, будут ли деньги на приобретение защитника. Если у «Клермона» не получится, то во Франции есть и другие возможные соискатели услуг Кофрие.