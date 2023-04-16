Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Клермон» намерен выкупить Кофрие, идут поиски денег эксклюзив

16 Апреля 2023 • 21:48 Комментировать

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, выступающий сейчас на правах аренды французский «Клермон», может там и остаться, французская сторона готова выкупить права на игрока у московского «Спартака». Об этом сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру».

Загвоздка, однако, кроется, как водится, в финансах - «Клермон», в отличие от «ПСЖ», не обласкан миллиардами катарских шейхов, а потому там считают каждый евро и, наверное, даже каждый франк, надеясь, что и они еще когда-нибудь пригодятся.

А потому многое будет зависеть от того, будут ли деньги на приобретение защитника. Если у «Клермона» не получится, то во Франции есть и другие возможные соискатели услуг Кофрие. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Максимилиано Кофрие трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Ахмат Ахмат
1
1
2.60 3.70 2.60
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Зенит Зенит
0
0
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
23:01 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» с «Зенитом» безуспешно пытались открыть счёт - видео видео
21:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин - о Талалаеве: «Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает»
21:48 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» намерен выкупить Кофрие, идут поиски денег эксклюзив
21:43 · Россия. Премьер-лига
Семак: Девять очков за семь туров — не тот отрыв, который позволяет спокойно докатываться до финиша сезона
21:43 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В целом, конечно, расстроены, мы всегда хотим побеждать»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если бы сыграли два тайма так, как в первом тайме, могли бы рассчитывать на большее»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о «Зените»: «Лучшей команды в России нет»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «План на игру процентов на 80 мы реализовали, осталось только реализовать моментик»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса - о возможной досрочной победе «Зенита» в РПЛ: «Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Победа «Локомотива» полностью заслужена»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Самое важное, что мы увозим хоть какие-то очки отсюда»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа 1
21:03 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Факела» Квеквескири поделился мнением о календаре команды до конца сезона
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Карасёв правильно отменил пенальти в ворота «Зенита»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов высоко оценил игру «Локомотива» против «Оренбурга»
Все новости
Рекомендуем