ЦСКА интересен игрок сборной Египта

В сферу интересов московского ЦСКА входит атакующий полузащитник каирского «Аль-Ахли» Ахмед Абделькадер. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Микки Девирсон.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Ахмеда Абделькадера в 800 тысяч евро. В марте этот футболист дебютировал за национальную сборную Египта.

ЦСКА после 22 сыгранных туров располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Федотова в настоящий момент готовится к матчу против «Урала», который состоится в субботу, 15 апреля.