Семак – о матче с «Фенербахче»: «Рабочая подготовительная игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча с «Фенербахче» (2:2).

«Что касается настроения, то была рабочая подготовительная игра, которая дала нам пищу для размышлений относительного того, кто в каком состоянии находится», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Также теперь тренерский штаб имеет информацию о том, где, когда и как можно применять индивидуальные качества футболистов, сказал тренер.

Если рассматривать отдельные эпизоды, то в них были как положительные, так и отрицательные моменты, однако в целом игра получилась хорошей, заключил специалист.