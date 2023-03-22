​Орлов похвалил Акинфеева

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. По словам Орлова, даже в 36 лет Акинфеев показывает очень высокий уровень игры.

«Акинфеев долгие годы - вратарь номер один в России. В матче ЦСКА - «Зенит» партнёры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру. Акинфеев как был мастером, так и остаётся. Сейчас у него прибавилось ещё больше опыта. Плюс Игорь - уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Орлов также сказал, что Матвей Сафонов из «Краснодара» пока что не соответствует уровню Акинфеева. Комментатор отметил проблемы в обороне, которые имеет краснодарская команда.

Напомним, что Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России после домашнего чемпионата мира в 2018 году.