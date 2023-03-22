Булыкин предложил расширить РПЛ

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин предлагает расширить Премьер-лигу до 18 участников.

«Я бы увеличил количество матчей, так как в международных играх мы не принимаем участия. Можно добавить две команды - увеличилась бы интенсивность, как и количество российских футболистов в лиге», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги участвуют 16 команд. Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит» с 48 набранными очками. На второй строчке располагается «Ростов» (41), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (40).