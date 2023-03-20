Карпин рассказал, почему не взял Чалова в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал ответ на вопрос, который волнует многих футбольных экспертов. Специалист рассказал, почему решил не брать на матчи с командами Ирана и Ирака форварда ЦСКА Фёдора Чалова, а обойтись в нападении Александром Соболевым, Николаем Комличенко и Константином Тюкавиным.

«Важно то, как он впишется в ту игру, в которую мы хотим играть. Он уже был у нас в сборной до этого, я с ним знаком. Для двух игр достаточно трёх нападающих взять. Но если вдруг что-то случится, можем его дозаявить, в клубе будут не против, думаю», - рассказал Карпин YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Карпин пояснил, что у Чалова в активе после возобновления сезона три гола, один из которых был забит с пенальти.

«У Феди сколько, три гола? Для меня это не статистика, три гола для меня как два. Плюс мяч в Кубке России он отправил в пустые ворота: вратарь кое-как отбил, и Чалов головой тыркнул и забил», - добавил Карпин.

Напомним, Фёдор Чалов воскресным вечером принёс ЦСКА победу над лидером Премьер-лиги в лице питерского «Зенита».