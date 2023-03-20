Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию с участием дисквалифицированного полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России против московского «Торпедо».

- Я вообще поражён извинениями Алаева во всеуслышание. Он говорил, что они сейчас будут разбираться, почему так произошло, как так случилось в XXI веке, в эпоху цифровых технологий. На мой взгляд, скорее всего, действительно виновата Российская премьер-лига. Я знаю, кто работает начальником команды в «Пари НН». Там в структуре клуба люди достаточно профессиональные, они из бывших судей, и сегодня они делают своё дело достаточно хорошо. Именно они следят за тем, сколько у кого карточек, кому можно играть, а кому надо пропускать матч. Маловероятно, что здесь виноват «Пари НН». Премьер-лига должна вовремя сообщать клубам информацию на этот счёт, то есть дублировать. Сколько я проработал в клубах, мы везде сами вели такой учёт, но сейчас это электронная система – из РПЛ приходят соответствующие данные, кому из футболистов нельзя играть в каком-то матче. Поэтому так сильно Алаев и пытается извиниться – потому что чувствует вину Российской премьер-лиги.

Я говорил и говорю, что везде – и в клубах, и в РПЛ, и в РФС, и в Первой лиге, и во Второй лиге – должны работать действительно футбольные люди. Там не место бывшим чиновникам из «Газпрома», адвокатам или ещё кому-то, которые пришли в футбол из-за того, что он самый публичный вид спорта. Таким людям просто хочется быть на виду, при этом футбольных знаний у них нет – отсюда и возникают подобные казусы. Теперь придётся засчитывать техническое поражение «Пари НН» в соответствии с регламентом. Поверьте, если бы не было там вины Премьер-лиги, Алаев бы так не извинялся ещё до расследования. Я не обвиняю РПЛ огульно, но моё мнение такое.