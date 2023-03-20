На футбол ходят только в Питере

Рестарт весенней части соревнований в РПЛ выявил одну немаловажную деталь. Обстановка на большинстве арен такая, что кажется, пандемия не то что отступила, а перешла в новую активную фазу. Матчи проходят фактически при пустых трибунах. Порой слышны переговоры между болельщиками с противоположных трибун. Посещаемость резко упала. К тому, что она снизится, были готовы, но чтобы до такой степени… Конечно, повсеместное введение карты болельщика не добавило оптимизма. Фанатские группировки в большинстве своём объявили бойкот ещё задолго до наступления весны. Оформление дополнительного документа стало непреодолимым препятствием для основной болельщицкой аудитории.

Ростов-на-Дону

В 19-м туре РПЛ обновлён антирекорд посещаемости сезона. Все восемь матчей собрали аудиторию в общей сумме 49 537 человек, что составило по 6192 зрителя в среднем на каждом поединке! В миллионном Ростове-на-Дону, где единственная команда готова к завоеванию медалей, на матче с «Локомотивом», в котором дебютировал в чемпионате РПЛ Дзюба, зияли не просто просветы – трибуны были пусты! При просмотре телевизионной трансляции было не по себе не только ростовчанину, но и простому смертному. На следующий поединок с «Пари НН» уже прогнозируемо пришло менее пяти тысяч. Даже в Грозном, в столице Чечни, после хет-трика с «Ростовом» на Дзюбу собралось на «Ахмат Арене» чуть более шести тысяч.

Сочи

В Сочи март не считается курортным сезоном. И если бы команда играла в Еврокубках, то что было бы с посещаемостью? 1711 человек собралось в Олимпийском парке на игру с «Оренбургом». Может, здесь и кроется секрет 0:4? После перерыва опустились руки у партнёров Нобоа и его партнёров. И не от отсутствия игровых доводов против команды Лички. Вечернее музыкальное шоу фонтанов, проходящее буквально за трибунами стадиона «Фишт», в далеко не пиковое и не сезонное время года ежедневно собирает на порядок больше зрителей. «Спартак» с «Динамо» умудрились на двоих в стартовом туре собрать меньше, чем один домашний поединок того же хоккейного «Динамо» в плей-офф КХЛ.

Средняя посещаемость всего сезона, разумеется, падает – с 10 376 человек на матче после 18-го тура до 10 155 на матче после 19-го тура. До показателей в «ковидные» сезоны, когда отыграли часть чемпионата без зрителей (7439 зрителей в сезоне-2021/22 и 8239 зрителей в чемпионате РПЛ 2020/21), остаётся совсем чуть-чуть.

Питер – светлое пятно, но Краснодар дышит ему в затылок

Светлым пятном на этом тёмном фоне выглядит Северная столица. С аутсайдером – «Химками» трибуны «Газпром Арены» заполнились на четверть – 15 965 человек. Четвертьфинал Кубка России с «Динамо» в будний вечер собрал значительно больше (31 087 человек). Со зрителем в Санкт-Петербурге работают, за него борются. В эти же дни хоккейный СКА традиционно собирает аншлаг. Март – разгар хоккейного сезона, в отличие от курортного. Бесплатный шарф и питание для болельщика, шанс выиграть настоящий автомобиль – это может позволить себе «Зенит» с бюджетом в 17 миллиардов рублей. А как быть тем, у кого, к примеру, в тридцать раз меньше? Тем же «Химкам» и «Торпедо» (217 зрителей на их игре с «Уралом» – это за гранью РПЛ!). Краснодар отвечает на это позитивно – 13 256 человек собрал его поединок с «Динамо». Там ходят на футбол не намного меньше, чем в Питере. Равнение на клуб Галицкого!

Что делать с посещаемостью? Виноват ли Fan ID? Традиционно предлагаю сначала взглянуть на качество игры. Бесспорно, паспорт болельщика «отпугнул» часть зрителей. Но если бы качество поединков было на уровне, то никакие административные меры не удержали бы от посещения футбола. А так мы имеем 217 зрителей…

Константин Лицин