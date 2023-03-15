Бушманов — о Бальде: «Если иностранный игрок такого уровня сидит на скамейке, то, скорее всего, там не всё в порядке»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказал своё мнение по поводу количества игрового времени, которое получает нападающий «красно-белых» Кейта Бальде.

В 5 матчах москвичей в весенней части сезона сенегальский футболист вышел на замену лишь в 2 играх с «Локомотивом» в рамках Фонбет Кубка России, суммарно проведя на футбольном поле 19 минут.

«Если иностранный игрок такого уровня сидит на скамейке, то, скорее всего, там не всё в порядке. Проблема есть. Как я понял, Абаскаль обозначил эту проблему. Кто как тренируется, тот, так и играет. Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде. Если будешь хорошо тренироваться, то будешь и играть. Посмотрим, чем закончится вся эта ситуация», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что прошлый сезон Бальде провёл в клубе «Кальяри», который выступает в Серии А. За 26 матчей в итальянском чемпионате Кейта забил 3 гола, а также записал на свой счёт 1 результативную передачу.