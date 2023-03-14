​Спартаковец Чернов надеется сыграть за сборную России в марте

Защитник «Спартака» Никита Чернов травмировался в недавнем матче против «Урала» в чемпионате России. При этом футболист оказался в расширенном составе сборной России. Сам Чернов дал комментарий на этот счёт.

«Хотелось бы [сыграть за сборную], надеюсь в матче с «Оренбургом» в заявке быть. Поэтому не знаю. Какие шансы восстановиться? Делаю для этого всё возможное», - высказался Чернов, чьи слова приводит ТАСС.

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

«Спартак» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.