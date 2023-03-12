​Агент Изидора поделился свежей информацией о состоянии игрока

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с 22-летним форвардом «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий по поводу состояния игрока.

«Вильсон продолжает лечение. Сроки его возвращения по-прежнему никто назвать не может. Но он делает всё возможное, чтобы скорее вернуться на поле. Посмотрим, удастся ли ему восстановиться хотя бы к концу весны», - высказался Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Вильсон Изидор мог оказаться в «Лионе». Впрочем, трансфер нападающего не состоялся по причине проваленного им медицинского обследования.

Вильсон Изидор провёл за «Локомотив» 29 официальных матчей. В них нападающий забил 11 голов.