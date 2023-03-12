Маслов ответил, считает ли Промеса легендой «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» ответил на вопрос, считает ли он нидерландского нападающего Квинси Промеса легендой клуба.

«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака». Он забил огромное количество мячей. Ему действительно важен «Спартак», - высказался защитник.

Во вчерашнем матче против воронежского «Факела» Промес забил свой 100-й гол в составе «красно-белых».

В нынешней кампании Квинси поучаствовал в 27 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет 20 голов и девять ассистов.