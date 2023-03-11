Игрок ЦСКА вызван в сборную Чили

Полузащитник Виктор Мендес, выступающий в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, получил вызов в национальную команду Чили. Об этом сообщается в социальных сетях «армейского» клуба.

28 марта сборной Чили предстоит провести контрольную встречу против Парагвая.

Мендес вызывается в ряды национальной команды с 2021 года. Пока 23-летний футболист не отметился голевыми действиями за сборную страны.

В сезоне-2022/2023 хавбек поучаствовал в 21 матче ЦСКА, завершив их без голов и результативных передач.

Виктор перешел в ЦСКА летом прошлого года, подписав трехлетний контракт.