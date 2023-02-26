Президент «Велеса» отреагировал на новость о возможной покупке клуба «Локомотивом»

Евгений Шиленков, который занимает пост президента московского «Велеса», прокомментировал новость о возможной покупке клуба столичным «Локомотивом».

«Первый раз слышу. На столе предложений от «Локомотива» или РЖД нет. Если у кого-то есть какой-то документ, то я бы с удовольствием на него посмотрел», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

После 20 туров Первой лиги «Велес» набрал 20 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» с 13 очками располагаются на 14-й позиции в Премьер-лиге.

Ближайший матч «Локо» проведет против «Спартака» 27 февраля.