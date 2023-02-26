Ловчев скептически смотрит на натурализацию

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев скептически относится к процессу натурализации, о котором в последние дни снова заговорили в связи с российским гражданством для бразильцев Малкома и Клаудиньо. Ловчев напомнил историю с другим бразильцем, Марио Фернандесом, который клялся в любви к стране, но в итоге взял и уехал на свою родину.

- Я смотрю на ситуацию максимально цинично — ни в какую любовь к России, добрые чувства не верю. Мы много слышали о любви к России Марио Фернандеса, но парень в конце концов уехал туда, где его родина, - написал в своем телеграм-канале Ловчев.