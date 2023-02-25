Талалаев: «Очень рад, что «Торпедо» подписало Рейну и Жажу

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о новичках команды Йорди Рейне и Жаже.

«Очень рад, что руководители все же сумели договориться. И перед чемпионатом привезли нам и перуанца Рейну, и бразильца Жажу. Эти игроки обладают индивидуальными качествами», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист отметил, все говорят о том, как мало «Торпедо» играет низом, но нужно понимать, что это зависит от уровня футболистов.

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.