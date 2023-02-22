Чорлука: «Пиво… Кто его не любит?»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своим мнением о пиве.

«Пиво… Кто его не любит? Выкладывал фотографии, потому что знал – это мой последний год», - цитирует Чорлуку «Чемпионат».

Специалист пошутил, что в тот момент не боялся ни каких-либо штрафов, ни отказов от него со стороны различных клубов, так как в любом случае планировал завершить карьеру.

«Но вообще выпить пива после матча – это нормально. Вон и в сборной Хорватии даже на чемпионате мира могли себе позволить одну-две бутылочки», - добавил хорватский спортсмен.

Сейчас, заметил бывший футболист, времена изменились, и игроки перестали позволять себе лишнего, так как у них есть стремление запомниться топовыми футболистами.