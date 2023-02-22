Агент: «Два российских топ-клуба выходили со мной на связь по Яннулису»

Василис Панагиотакис, агент защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса, рассказал об интересе российских клубов к своему клиенту.

По словам агента, греческий футболист готов переехать в России грядущим летом, однако пока слишком рано говорить о возможном трансфере.

«Пока слишком рано для конкретных предложений или же предметных переговоров. Если что-то и начнётся, то уже после 20 июня. Но могу сказать, что два российских топ-клуба выходили со мной на связь», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Действующий контракт Яннулиса с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока сборной Греции сейчас оценивается в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Норвича» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.