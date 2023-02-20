Тороп: «Лучше всех рыбу ловит Набабкин»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал совместный поход команды на рыбалку в Турции.

Спортсмен признался, что ни один футболист по итогу так и не поймал ни одной рыбы и связал это с непрофессиональными и странными удочками, с тем, что ловили игроки на хлеб, а также с тем, что рыбалка была дневной, «когда вся рыба находится на дне».

«Мне кажется, что лучше всех рыбу ловит Набабкин. Он создаёт впечатление такого человека», - приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Наиболее популярными городами, из которых можно отправиться на рыбалку в Средиземном море, являются Сиде, Анталия, Кемер, Аланья, Фетхие, Белек и Каш.