«Урал» сообщил об уходе полузащитника

Хавбек екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов сменил команду. 25-летний футболист продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо», об этом сообщила пресс-служба клуба. Стороны заключили арендный договор до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что из-за назревающего перехода полузащитник не поехал на тренировочные сборы «Урала».

Гаджимурадов пополнил ряды екатеринбургского коллектива в январе 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 поединках и отдал одну голевую передачу.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.