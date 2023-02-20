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«Урал» сообщил об уходе полузащитника

20 Февраля 2023 • 11:12 Комментировать

Хавбек екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов сменил команду. 25-летний футболист продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо», об этом сообщила пресс-служба клуба. Стороны заключили арендный договор до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что из-за назревающего перехода полузащитник не поехал на тренировочные сборы «Урала».

Гаджимурадов пополнил ряды екатеринбургского коллектива в январе 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 поединках и отдал одну голевую передачу.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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