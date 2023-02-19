Фалькао снова не приехал, Захарян отказал туркам, Месси и Неймар решили покинуть «ПСЖ»: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

На следующей неделе возвращается российский футбол – матчи Кубка России стартуют посреди недели. Ну а пока мы поговорим о трансферах, которые, к сожалению, не случились. Фалькао опять отказался ехать в Москву, отказал ЦСКА и другой иностранный форвард, менее известный. Арсен Захарян продолжает раздумывать над новым клубом, а в «ПСЖ» грядет революция. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Фалькао снова не приехал

Фалькао к нам не приедет. Банальной вроде бы фразой Валерий Карпин зародил один из самых живучих спартаковских мемов. Радамель тогда в составе «Порту» отгрузил хет-трик «Спартаку», а сам матч закончился со счётом 5:1. Фалькао действительно топ-форвард, но травмы не дали ему раскрыться на полную. Когда Радамель уже постарел и впервые оказался в статусе свободного агента, его всё-таки попытался подписать московский «Спартак». Тогда сделка сорвалась и уехал колумбиец в «Галатасарай».

Теперь, когда Фалькао ещё постарел и в очередной раз оказался на распутье, пытался его арендовать другой московский клуб – ЦСКА. 37-летний Радамель принадлежит клубу «Райо Вальекано», однако испанцы не прочь были отдать форварда, дабы разгрузить зарплатную ведомость. ЦСКА даже вышел на Фалькао через соотечественника Карраскаля и близки были стороны к договорённости, но в дело вдруг вмешались возможные санкции. Радамель имеет недвижимость в США, а потому решил не рисковать переходом в ЦСКА. Печально, но Фалькао снова не приехал.

Захарян и все-все-все

Арсен Захарян требует от «Галатасарая» 2,5 миллиона евро за сезон. Да, турецкие журналисты добрались даже до таких подробностей трансфера одного из самых талантливых футболистов России. Жаль, конечно, что после «Челси» звучит всего лишь «Галатасарай». Тема с переездом в Турцию гремела всю неделю, менялись цифры, мнения, а в итоге все СМИ сошлись в одном – Арсен Захарян сам отказался от трансфера в «Галатасарай», хотя в Турции уже практически заявили о случившемся переходе. Но член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поспешил успокоить общественность, заявив, что интерес к Захаряну огромный. Клубов интересуется много, правда, называть их или хотя бы лиги, он не стал.

Европейские чемпионаты

Париж сотрясают трансферные новости

Насколько же всё нестабильно в парижском королевстве. Только вчера все счастливы и довольны, трио Месси – Неймар – Мбаппе крушит всех во внутреннем чемпионате, а игроки кайфуют от совместной работы. И вот, наступил сложный февраль – вылет из Кубка Франции, поражение от «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, и сразу понеслись негативные новости одна за другой. Не так уж и дружат между собой звёздные форварды, а решённый вопрос по новому контракту Лео Месси, оказывается, не такой уж и решённый.

Великий аргентинец недоволен, что проект «ПСЖ» хотят выстраивать вокруг Мбаппе. Недоволен Лео и слабой игрой Парижа в важных матчах. Собрался Месси покинуть «ПСЖ», вот только варианты все не особо реальные. Всегда готова забрать Лео «Барселона», но финансовые трудности всё ещё душат Каталонию. «Интер» Майами и «Аль-Наср» способны вывалить любую сумму, но Месси не готов так быстро прощаться с европейским футболом.

Если Лео сам хочет покинуть Париж, то Неймар из столицы Франции уже просто выгоняют. Руководители «ПСЖ» готовы забыть нереальный ценник, уплаченный «Барселоне» - 222 млн евро, и продать бразильца за бесценок. Есть на Неймара уже и реальный покупатель, главный транжира Европы «Челси» без проблем вывалит запрашиваемые 60 млн евро. За скорое прощание Неймара с «ПСЖ» говорят и постоянные ссоры с одноклубниками, бразилец и сам хочет покинуть Париж. Увидим новый «ПСЖ» летом?