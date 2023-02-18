Абаскаль рассказал о состоянии Мозеса и Умярова

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии Виктора Мозеса и Наиля Умярова, которые восстанавливаются после травм.

«Виктор сейчас уже работает с командой. С каждым днём он всё больше вовлечён в процесс. Конечно, пока он работает не полностью, но прогресс налицо.

Что касается Умярова, то он несколько дней не мог работать, но сейчас он тоже на поле, тоже работает. Но Виктор больше вовлечён. Здесь важно не торопиться, принимать решения взвешенно и понимать, когда игрок сможет заниматься на 100%», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе «Спартака». Видео было опубликовано на канале в YouTube.