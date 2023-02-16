Чалов рассказал, с какого топ-форварда стал брать пример

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что он сравнивает себя с лучшими форвардами в мире и старается брать с них пример. По словам Чалова, раньше он внимательно следил за Радамелем Фалькао и Луисом Суаресом. А теперь, после чемпионата мира – 2022, нападающий «армейцев» следит за бразильцем Ришарлисоном. Чалов объяснил, чем ему понравился этот игрок.

«Близок стиль: и в подыгрыше цеплял всё, и отрабатывал в обороне. Отдельно смотрел на Ришарлисона: как он за Неймаром бегал, сколько работы проделал, спринтов совершил», - рассказал Чалов, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что на клубном уровне Ришарлисон выступает за «Тоттенхэм».