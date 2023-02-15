Сунгатулин: «В испанских середняках тоже очень интересно себя попробовать»

Игрок екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин признался, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«Не беру топ-клубы даже. Условно, в испанских середняках тоже очень интересно себя попробовать», - приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

21-летний спортсмен заявил, что в ближайшем будущем, в случае получения интересного предложения из Европы, будет готов уступить в финансовой составляющей для того, чтобы иметь возможность выступать там.

Также Сунгатулин добавил, что если бы речь шла о возрасте 28 или 29 лет, то понижать условия, скорее всего, не стоило бы.