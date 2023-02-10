Дзюба вернулся в РПЛ, Тедеско возглавил сборную Бельгии, а «Рома» избавилась от главного таланта: все трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Только закрылось зимнее трансферное окно в Европе, как всполошились российские клубы. «Локомотив» с курсом на молодёжь подписал двух мегаветеранов, а «Зенит», кажется, получил предложение от «Реала». Турецкие клубы тоже не спят, пока можно проводить сделки, подбирают талантов из Европы. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Дзюба и Смольников – игроки «Локомотива»

Главный хэдлайнер трансферной повестки этой недели, безусловно, московский «Локомотив». Клубы из Черкизово пошёл на рискованный ход, вернув российскому футболу Артёма Дзюбу. С декабря прошлого года форвард всея Руси находился без клуба этого полировал лавку «Адана Демирспора». 34-летний нападающий заключил контракт до конца сезона, взял седьмой номер и зарплату в 2,5 миллиона рублей в месяц. Опыта Дзюба точно добавит, но болельщики уже выразили своё негодование матерным баннером напротив базы клуба. Для Артёма «Локомотив» станет уже шестым клубом в РПЛ – после «Спартака», «Зенита», «Томи», «Арсенала» и «Ростова».

Занят теперь и восьмой номер в «Локомотиве». Его присвоил себе другой новичок – Игорь Смольников. Снова ветеран, снова сложные отношения с «Локомотивом». Смольников – воспитанник «железнодорожников», но два предыдущих захода в клуб оказались неудачными, талант в полной мере разглядеть не сумели, причём дважды. Поговаривают, что Смольников всерьёз обиделся на клуб после второго расставания, но вот вернулся в третий раз. Как и Дзюба Смольников подписан на свободном трансфере. Контракт с последним клубом («Торпедо») Игорь тоже расторг в конце декабря.

«Зенит» и «Реал» в борьбе за Ренана

Точнее, в борьбе только «Реала». А ещё точнее, инфополе подогревают бразильские агенты. 19-летний Роберт Ренан, ставший частью сделки по Юри Альберто с «Коринтиансом», находится в сфере интересов «Реала». Якобы «королевский» клуб даже озвучил сумму, которую готов заплатить – 40 миллионов евро. При этом Ренан только что сменил клуб и даже к «Зениту» ещё не присоединился на сборах, пока он выступает за сборную Бразилии до 20 лет. Такая сделка выглядит, мягко говоря, странно, однако бразильская пресса упорно трубит, что за Ренаном следят «Барселона», «Реал» и «Челси». Подогрев интереса это или реальная оценка возможностей – покажет суровая РПЛ.

Доменико Тедеско снова на коне

В России очень радуются за Доменико Тедеско. Тренер сумел принести «Спартаку» чемпионство и теперь плотно ассоциируется с РПЛ. А он уже успел поруководить «Лейпцигом» и с треском провалиться в чемпионате Германии, но при этом выиграть кубок страны. Теперь Тедеско получил новый вызов. И какой статусный! 37-летний Доменико возглавил сборную Бельгии, провалившую чемпионат мира 2022, и теперь будет работать со звёздами калибра Кевина Де Брёйне. Пожелаем удачи!

Европейские чемпионаты

«Галатасарай» выкупил скандального Дзаньоло

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Грустно завершилась история главного римского таланта современности. О Дзаньоло столько говорили и писали, а сам Николо при этом круто играл, но медных труб итальянец не выдержал. Вмешались ещё и травмы, скверный характер, а в итоге – насильная продажа в «Галатасарай». Да, вместо славы Франческо Тотти, которую пророчили СМИ, Дзаньоло уехал в Турцию. За Николо выручили всего лишь 16,5 миллионов евро, ещё 13 «Роме» могут прилететь в качестве бонусов. Был у Дзаньоло вариант посолиднее «Брайтон», но в АПЛ итальянец почему-то ехать отказался. Только после угроз о выведении из заявки Николо подписал контракт с «Галатасараем» и пока можно сказать, что уехал доигрывать в свои 23 года.