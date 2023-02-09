Гол Сутормина со штрафного и отсутствие бразильцев: «Зенит» не без труда обыграл в Дубае «Урарту»

В четверг «Зенит» провёл очередной товарищеский матч на сборе в Дубае.

В понедельник «Зенит» сыграл сразу два контрольных матча на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах. Для начала он сыграл вничью с хорошо знакомой ему командой – «Уралом» из Екатеринбурга. Затем же питерцы разгромили малайзийский «Джохор Дарул Такзим» со счётом 3:0. Следующий соперник поджидал «сине-бело-голубых» в четверг, и был им клуб небезызвестного Джевана Челоянца ереванский «Урарту», лидирующий ныне в таблице чемпионата Армении.

Во время игры с «Урарту» зрители могли окунуться во в некотором смысле олдскульную атмосферу – в заявке «Зенита» не было ни одного бразильца. Сергей Семак решил обойтись на этот раз по большей части россиянами. В воротах оказался Васютин, в оборону вышли Круговой, Чистяков, Адамов и Сутормин, в полузащиту – Вершинин, Кузяев и Ерохин, на края атаки – Козлов и Бакаев. В стартовом составе «сине-бело-голубых» нашлось место только одному легиону – Кассьерре.

Интересно, что его оппонентом по амплуа центрального нападающего в «Урарту» на поле был бывший игрок «Краснодара» Леон Сабуа, которого в середине первого тайма из-за травмы заменил выступавший ранее за такие клубы, как «Чертаново» и «Кубань», Максим Майрович. Кроме того, на месте левого защитника у ереванского клуба играл Давид Хурцидзе, имеющий опыт выступлений за почившие российские команды «Торпедо» Армавир, «Амкар» Пермь и «Арарат» Москва.

Первый тайм получился очень скучным и непритязательным. Петербуржцы владели инициативой большую часть времени, но к перерыву ереванцы в прибавили в этом плане. Моментов был явный дефицит, хотя уже на шестой минуте «Зенит» едва не открыл счёт. Это Ерохин откликнулся на скорректированный прострел Бакаева, но не переиграл с правого угла вратарской вратаря Бегларяна, воспитанника «Кубани» и «Краснодара».

На 29-й минуте Бакаев неплохо приложился и попал в соперника после прострела с левого фланга от Козлова, которого запустил в проход Кассьерра. Однако этот удар всё равно не имел смысла, поскольку пасовавший Данила Козлов находился в офсайде. Ну и у армянской команды был ещё до перерыва нереализованный полумомент с неудачным завершением фланговой атаки.

В перерыве у «Зенита» вышли на замену молодые Шайхтдинов и Белохонов. Второй из них заработал к 60-й минуте штрафной в опасной зоне, и Сутормин обратил этот стандарт в гол красивым ударом в правый угол (1:0). Потом, однако, в игре наступил непростой для «Зенита» отрезок с давлением «Урарту» и двумя плотными ударами со средней дистанции по воротам питерцев. И если Нарек Агасарян в створ не попал, то после попытки Нарека Григоряна пришлось нешуточно вступать в дело Васютину.

На 80-й минуте Васютин защитил свои ворота от неплохого низового удара Майровича, но «Зенит» к тому времени в целом уже несколько отжал игру от своих ворот. В составе питерцев также вышли на поле Саусь с Киршем, а у «Урарту» вступил в игру на замену Олег Поляков, бывший полузащитник «Армавира», «КАМАЗа» и ещё ряда российских клубов. Итог – скромные 1:0 в пользу питерцев. На пятницу у «Зенита» запланирован товарищеский матч с другим ереванским клубом – «Араратом».

Кирилл Иванцов