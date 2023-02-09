Агент: «Трансфер Перейры в Россию сейчас представляется более сложным, чем раньше»

Рикардо Шейдт, агент защитника «Фламенго» Лео Перейры, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Летом прошлого года сообщалось, что 27-летний бразилец может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По словам Шейдта, сейчас осуществить трансфер Перейры будет сложнее, чем раньше, так как по новому контракту с «Фламенго» футболист будет зарабатывать столько же, сколько он мог бы зарабатывать в России.

«Трансфер Лео в Россию в данный момент представляется более сложным, чем раньше. Перейра переподписал контракт с «Фламенго» и его зарплата повысилась», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Перейру в 4 миллиона евро.