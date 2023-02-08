Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив», который должен быть оформлен в ближайшее время.

- Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансфер Дзюбы на троечку. А как вы его оцениваете?

- Если бы Дзюба переходил бы сразу из «Зенита» и находился в той форме, какую мы помним, я бы сказал, что это хороший трансфер и вопросов нет. Это опытный игрок, и он должен помочь команде. Тем более, у «Локомотива» проблемы с нападающими. После того, как ушел Смолов, нет яркого форварда, который мог бы играть на острие. Но проблема в том, что мы давно не видели Артёма в деле, не знаем, где он тренировался и в какой форме сейчас находится. В этом есть сложности.

- Кроме кондиций Дзюбы, что еще вызывает сомнения в этом трансфере?

- Да ничего. Хорошо, что есть возможность взять такого футболиста и сторонам удалось договориться по деньгам. Плюс за него не надо платить условные десять миллионов. Посмотрим, сможет ли он раскрыться в «Локомотиве». У него есть определенные козыри. «Зенит» сумел использовать его сильные качества. В паре с Азмуном Дзюба очень здорово играл в подыгрыше. В целом такой форвард любой команде мог бы пригодиться. Все зависит только от формы Дзюбы. Если он наберет такие же кондиции, как в «Зените», вопросов нет. Это очень хороший трансфер. Если сейчас он сдал, тогда непонятно, для чего его взяли, и этот трансфер будет ошибкой. В Турции у него не сложилось. Не знаю, почему, и это вызывает вопросы. Но я надеюсь, что Артём быстро сможет набрать форму. Все-таки это опытный футболист. Когда еще он был в «Зените», я говорил, что он еще лет пять может играть.

- Почти полмесяца осталось до возобновления сезона. Дзюба успеет подготовиться, учитывая возраст и простой в карьере?

- Можно успеть. Он же не совсем бездельничал. Все равно какая-то подготовка есть. Самое сложное будет вписать его в структуру команды, в состав. В последних контрольных матчах будет возможность его наигрывать, если он готов физически. Если не готов, тренер вряд ли будет его ставить. Тогда вряд ли мы увидим его в первом матче со «Спартаком». Минут на десять, возможно, выйдет.

- Не все болельщики довольны этим трансфером. Это не станет проблемой?

- Если он своей игрой все докажет, тогда нет. Понятно, что есть определенное противостояние болельщиков, но у нас были переходы из «Спартака» в «Локомотив»: Бузникин, Евсеев, Цымбаларь. Не было проблем. Ребята на поле все доказывали своей игрой. В «Зените» тоже были недовольны, когда Артём переходил из «Спартака».

- Что смущает болельщиков, ведь последний российский клуб Дзюбы - «Зенит», а не «Спартак»?

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- Это чисто фанатские дела. Стан врагов или непримиримых соперников. Так же было с Быстровым. Ничего особенного.

- Сейчас многие спорят, сколько мячей Дзюба сможет забить за полсезона в «Локомотиве». А вы как считаете?

- Если он постоянно будет играть, мячей пять точно забьет. Просто пока непонятно, попадет он в состав или нет.

- Но его же не для скамейки приглашают.

- Это да, но сумеет ли он набрать форму? Вот в чем вопрос.

- Но все-таки вы верите, что он принесет пользу «Локомотиву»?

- По крайней мере, это опытный игрок, с именем. Смолов же принес пользу. Поэтому думаю, что на каком-то этапе Дзюба может помочь. Понятно, что это не перспективный игрок, но команде сейчас перспектива не особо нужна. «Локомотиву» необходим результат и опыт Дзюбы.

Елена Григорьевская