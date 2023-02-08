Камоцци оценил шансы Бальде заиграть в «Спартаке»

Франко Камоцци, ранее работавший советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет перспектив нападающего Кейта Бальде в «народной команде».

«Кейта хорошо показывает себя на предсезонных сборах. Надеюсь, что он сможет стать основным игроком и помочь выиграть борьбу за чемпионство. У Бальде есть все качества для этого», - передает слова Камоцци Metaratings.ru.

Бальде пополнил ряды «красно-белых» летом прошлого года. Нападающий успел провести за столичный коллектив всего один поединок, после чего был дисквалифицирован за нарушение правил допинг-контроля.