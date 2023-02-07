Нигматуллин считает, что «Локомотив» рискует с трансфером Дзюбы

Экс-голкипер национальной сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о трансфере нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан «железнодорожников».

«Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но это риск. Если срок контракта на полгода, то как вариант. Боюсь, что для «Локомотива» это будет недешёвый и рискованный шаг», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

«Локомотив» провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. После 17 сыгранных туров «железнодорожники» набрали 13 баллов и находятся в зоне переходных матчей.