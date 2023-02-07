Кухарчук – о разговоре с Гогниевым: «Беседа получилась скомканная»

Бывший игрок подмосковных «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал телефонный разговор с наставником команды из Московской области Спартаком Гогниевым.

Спортсмен признался, что обсуждений на какие-либо личные темы по ходу данного телефонного звонка не было.

«Просто беседа получилась скомканная. Не увидел себя в списках уезжающих на сборы, позвонил главному тренеру, спросил, что мне делать в такой ситуации», - цитирует Кухарчука «Матч ТВ».

На данный вопрос главный тренер подмосковного клуба ответил футболисту, что решение принималось коллегиально, а не тренерским штабом отдельно, в связи с чем подобного рода вопросы стоит адресовать вышестоящим людям – генеральному и спортивному директорам.

«Понял», - говорю. После этого мы ни разу не общались», - сказал Кухарчук.