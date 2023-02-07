«Пари НН» хочет продлить контракт с Сулеймановым

«Пари НН» планирует продлить трудовое соглашение с форвардом Тимуром Сулеймановым.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», руководство «Пари НН» уже провело предварительные переговоры с представителями 22-летнего футболиста, но более детальная беседа состоится позднее.

В нынешнем сезоне на счету Сулейманова девять забитых мячей и одна результативная передача в 21 матче во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков.