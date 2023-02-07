Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнюю ситуацию нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис» из Лимасола.

- Кокорин, который уже почти полгода как играет на Кипре, сделал правильный выбор?

- Да правильный он сделал выбор, отдыхает человек. Играет в своё удовольствие. Зачем куда-то ему бежать? Он сделал себе имя в России, хороший футболист был. Вот если бы та ерунда не случилась… Ладно, не будем об этом. Сейчас в 31 год куда ему дёргаться?

- Кокорин не до конца себя реализовывал и до той самой истории.

- Получилось так, что он реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги, и это самое главное.

- А сейчас раздаёт какие-то сомнительные интервью.

- А почему он не должен говорить? Это его мнение. Опять же, осуждают его. Любой человек может сказать что думает, это нормальное явление. Он видит так, как он сказал.