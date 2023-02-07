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Терёхин: «Кокорин отдыхает, и почему он не должен говорить?» эксклюзив

07 Февраля 2023 • 11:00 Комментировать (2)

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнюю ситуацию нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис» из Лимасола.

- Кокорин, который уже почти полгода как играет на Кипре, сделал правильный выбор?

- Да правильный он сделал выбор, отдыхает человек. Играет в своё удовольствие. Зачем куда-то ему бежать? Он сделал себе имя в России, хороший футболист был. Вот если бы та ерунда не случилась… Ладно, не будем об этом. Сейчас в 31 год куда ему дёргаться?

- Кокорин не до конца себя реализовывал и до той самой истории.

- Получилось так, что он реализовал себя в том, что заработал хорошие деньги, и это самое главное.

- А сейчас раздаёт какие-то сомнительные интервью.

- А почему он не должен говорить? Это его мнение. Опять же, осуждают его. Любой человек может сказать что думает, это нормальное явление. Он видит так, как он сказал.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Чемпионат России Олег Терёхин чемпионат Кипра РПЛ арис лимасол
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Февраля 2023 в 11:49
ай у нево интеллект на нуле.. это любому наченающему физиогномисцу видна.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
07 Февраля 2023 в 11:40
одно верно, Кокорин отдыхает за хорошие деньги на Кипре))
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