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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, есть ли дедовщина в «Спартаке»

07 Февраля 2023 • 08:57 Комментировать

Центральный форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношениях между молодежью и более опытными игроками команды.

«Молодежь обращается за советом не только ко мне, вообще ко всем. У нас нет дедовщины, все друг друга поддерживают. Где-то и молодой может подсказать более старшему, это нормально», - приводит слова нападающего издание Sport24.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Соболев забил семь голов и сделал четыре ассиста в 16 матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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