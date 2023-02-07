Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк рассказал о травме нападающего «Ахмата» Конате

07 Февраля 2023 • 08:12 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о восстановлении нападающего Мохамеда Конате, выступающего за грозненский «Ахмат».

«Он не сыграл против «Химок». Ему было обидно, потому что это его бывшая команда. Повреждение есть, но оно небольшое. Будет ли он готов к матчам Кубка России? Да, конечно», - передает слова Селюка издание «Спорт-экспресс».

Мохамед защищает цвета грозненского коллектива с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний нападающий принял участие в 16 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
08:12 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал о травме нападающего «Ахмата» Конате
05:49 · Россия. Премьер-лига
Кокорин вышел на второе место в гонке бомбардиров на Кипре
00:49 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, что новичок «Спартака» Дуарте начал учить русский язык
00:37 · Россия. Премьер-лига
Сарвели прокомментировал разгром «Ростова»
06 Февраля
23:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Панамы
22:42 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Можно сказать, что кайфую на новой позиции»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Счастлив, что Зиньковский в этом матче смог полностью себя показать»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль оценил новую позицию Соболева
22:29 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Спартак» показал себя лучше»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Рыбус поведал о проблемах Дуарте с адаптацией в «Спартаке»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Готовы не на 100%, но уже почти»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Не совсем удачная игра с нашей стороны, ничего, будем разбираться»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
Все новости
Рекомендуем