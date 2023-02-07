Селюк рассказал о травме нападающего «Ахмата» Конате

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о восстановлении нападающего Мохамеда Конате, выступающего за грозненский «Ахмат».

«Он не сыграл против «Химок». Ему было обидно, потому что это его бывшая команда. Повреждение есть, но оно небольшое. Будет ли он готов к матчам Кубка России? Да, конечно», - передает слова Селюка издание «Спорт-экспресс».

Мохамед защищает цвета грозненского коллектива с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний нападающий принял участие в 16 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.