ЦСКА лишился двух игроков из-за травм

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и его одноклубник Кирилл Глебов получили повреждения. Как информирует пресс-служба «армейского» клуба, у обоих футболистов диагностированы проблемы с мышцами голени.

На полное восстановление Зайнутдинову потребуется четыре-шесть недель, а Глебову – две-три недели. Оба игрока смогли избежать хирургического вмешательства.

В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Что касается Глебова, то 17-летний игрок принял участие в 15 матчах ЮФЛ, записав на свой счет шесть голов и четыре результативных паса.