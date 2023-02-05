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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА лишился двух игроков из-за травм

05 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и его одноклубник Кирилл Глебов получили повреждения. Как информирует пресс-служба «армейского» клуба, у обоих футболистов диагностированы проблемы с мышцами голени.

На полное восстановление Зайнутдинову потребуется четыре-шесть недель, а Глебову – две-три недели. Оба игрока смогли избежать хирургического вмешательства.

В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Что касается Глебова, то 17-летний игрок принял участие в 15 матчах ЮФЛ, записав на свой счет шесть голов и четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов Кирилл Глебов
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