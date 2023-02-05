Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Раконьянца в «Црвену Звезду» и Мампасси в «Антальяспор».

- Раконьянц и Мампасси покидают «Локомотив». Считаете это потерей для команды?

- Конечно, это потеря. «Локомотив» сейчас и так не располагает игроками высокого уровня, с хорошим опытом. На данном этапе уход любого футболиста для «железнодорожников» будет потерей.

- Дмитрий Булыкин сказал, что Раконьянц не соответствует уровню РПЛ.

- Судя по турнирной таблице и по тому, что игрок показывал, я, пожалуй, соглашусь с таким мнением.

- Чем вам запомнились эти ребята по выступлению за «Локомотив»?

- Да ничем не запомнились. Сейчас себя никто из футболистов не проявляет хорошо.

- Недавно сорвался переход Изидора в «Лион». То есть, он тоже пытался уйти. Как вы оцениваете такой массовый исход легионеров?

- Что с легионерами, что без них команда показывает неважный результат. Сейчас для «Локомотива» уже не так важно, какое место он в итоге займет. Главное – не вылететь из РПЛ. Но думаю, что этого не произойдет. Почему? А вы сравните команды по подбору игроков и всего остального. Даже если взять условный «Пари НН», у «Локомотива» все на порядок выше: уровень игроков, остальные нюансы.

- Тогда почему «железнодорожники» находятся в подвале турнирной таблицы?

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- Вам надо позвонить немцам, которые работали в клубе, и спросить у них.

- Может быть, убирая иностранцев, клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость?

- Ну, они же покупают после этого игроков за немаленькие деньги. Это не похоже на разгрузку ведомости.

- Вы не считаете, что исход легионеров – это благо для команды, потому что их места могут занять свои игроки?

- От того, что заиграют несколько своих ребят, уровень команды не повысится. Если была бы серьезная конкуренция за место в основе, тогда бы они и росли. Всему свое время. Только время рассудит.

- Легионеры составляли хорошую конкуренцию нашим ребятам. Получается, их отъезд идет в минус?

- Российские команды не играют в еврокубках. Есть время. Если подождать, может быть в перспективе у российских ребят будет какой-то прогресс.

- Может, легионеры пока вообще не нужны, если наши клуб не участвуют в еврокубках, и надо ориентироваться на своих воспитанников?

- Я бы вообще работал на перспективу. Брал бы перспективных легионеров с потенциалом роста. Надо самим работать с такими ребятами, а не покупать кого-то за большие деньги.

Елена Григорьевская