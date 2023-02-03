Олег Цымбаларь – о матче «Спартак» - «Реал»: «Отправили письмо, ждём подтверждение от фонда»

Сын известного футболиста Ильи Цымбаларя Олег прокомментировал текущую стадию переговоров с мадридским «Реалом» о проведении ретро-матча между ветеранами «сливочных» и московского «Спартака».

По словам Олега Цымбаларя, идея проведения такого значимого поединка с громкой афишей возникла у него в последней четверти 2022 года, когда произошло знакомство с представителем фонда мадридского «Реала» в Восточной Европе, которым и было высказано данное предложение.

«Мы отправили письмо, ждём подтверждение от фонда. Как только будет ответ, рабочая группа вылетит в Мадрид для подписания предварительного контракта», - приводит слова Цымбаларя «Матч ТВ».