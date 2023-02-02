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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Нововведения на Зимнем кубке РПЛ с запросами на VAR - хорошая практика»

02 Февраля 2023 • 23:40 Комментировать

Известный футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о нововведении, связанном с технологией, позволяющей главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.

«Нововведения на Зимнем кубке РПЛ с запросами на VAR — хорошая практика. Ничего удивительного в этом не вижу. Когда-то все были категорически против VAR, но сейчас это работает уже на постоянной основе», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

По словам специалиста, новые решения в данном виде спорта искать, конечно же, нужно, однако и переусердствовать с ними нельзя, ведь излишняя инициативность может сделать только хуже.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой VAR
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