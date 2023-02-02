Хиддинк: «Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории»

Бывший наставник российской национальной команды Гус Хиддинк рассказал о реакции на возможное возвращение Романа Павлюченко в профессиональный футбол.

«Павлюченко хочет вернуться в футбол? Удивлен. У Романа была отличная футбольная карьера. Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории», — заявил нидерландский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Хиддинк руководил Павлюченко на памятном Евро-2008, закончившемся для России бронзовыми медалями. Ранее экс-форвард «Тоттенхэма», «Спартака» и «Локомотива» рассказал о желании вернуться в футбол. Желание подписать игрока имеет «Уфа», что подтвердил Шамиль Газизов.