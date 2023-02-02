Тарханов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского «Спартака» под руководством испанца Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль изменил «Спартак», раскрепостил игроков. При нем все футболисты с другим отношением стали играть. Поэтому, думаю, он много привнес в игру «Спартака», - приводятся слова специалиста на страницах Betonmobile.

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 баллов в 17 турах и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.