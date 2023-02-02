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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале

02 Февраля 2023 • 09:21 Комментировать

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского «Спартака» под руководством испанца Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль изменил «Спартак», раскрепостил игроков. При нем все футболисты с другим отношением стали играть. Поэтому, думаю, он много привнес в игру «Спартака», - приводятся слова специалиста на страницах Betonmobile.

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 баллов в 17 турах и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль
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