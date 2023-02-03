Собственные воспитанники клубов чемпионата России

Раньше понятие «воспитанник клуба» считалось само собой разумеющимся. Тогда играли за «ромбик» или «букву на груди», но в эпоху больших финансов понятие преданности уходит на второй план. Повторить путь Тотти – это далеко не главная мечта современных футболистов. Важно получить контракт «пожирнее». Однако это происходит не со всеми. О воспитанниках клубов, защищающих цвета своих команд, - в этой статье.

Рейтинг

Рейтинг шести лучших команд РПЛ, имеющих в своём составе воспитанников клуба, выглядит так:

ЦСКА – 11 человек – 1124 матча

«Краснодар» – 10 человек – 288 матчей

«Локомотив» – 10 человек – 501 матч

«Динамо» – 9 человек – 720 матчей

«Зенит» – 7 человек – 382 матча

«Спартак» – 7 человек – 270 матчей

Рейтинг составлен по количеству воспитанников, находящихся на текущий момент в заявке основной команды. Отметим, что «Химки» и «Пари Нижний Новгород» не имеют своих воспитанников. В остальных командах выступают от одного до пяти человек.

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ЦСКА

Бесспорный лидер нашего рейтинга – московские армейцы. И здесь всё понятно. Игорь Акинфеев, имеющий 531 матч (и увеличивающий этот показатель), один может поставить ЦСКА на вторую строчку по количеству матчей, проведённых воспитанниками. Добавим к нему Георгия Щенникова и получим более 800 матчей в лиге! Каждому из игроков уже за 30, и всю свою футбольную жизнь они провели в составе ЦСКА. Вот это настоящая преданность клубу, хотя тот же Акинфеев в своё время мог оказаться в европейских грандах…

Лидеры по общей стоимости

Лидерами по общей стоимости воспитанников являются «Динамо» и «Локомотив». Состав «бело-голубых» оценивается в 36,9 млн евро (согласно данным портала transfermarkt), «железнодорожников» – 35,75 млн евро. Третьим идёт «Краснодар» с 32,2 млн евро. Лидерство названных клубов вполне объяснимо. В составе «Динамо» самым дорогим является Арсен Захарян (15 млн евро), у «Локомотива» – Дмитрий Баринов (9 млн евро), у «Краснодара» – Матвей Сафонов (15 млн евро). Все трое регулярно фигурируют в трансферных новостях, особенно первые двое. Поэтому у московских клубов есть вполне неплохой шанс заработать на своих воспитанниках. Осталось только продать.

А что «Зенит» и «Спартак»?

До недавнего времени команды питерского и московского клубов имели вторые команды в «лучшей лиге мира». Финансовые обстоятельства заставили изменить политику команд. При этом «Зенит» и «Спартак» на текущий момент имеют по семь человек воспитанников, но у коллектива из Санкт-Петербурга «свои ребята» сыграли на 100 матчей больше. Этим успехом клуб с берегов Невы обязан Далеру Кузяеву (187 матчей) и Михаилу Кержакову (146 матчей). Кузяев, к слову, является самым дорогим воспитанником клуба и стоит 10 млн евро. У «Спартака» самые дорогие Александр Селихов иРуслан Литвинов, стоимость которых по 2,8 млн евро. Однако никто из игроков «красно-белых» не провёл больше ста матчей. Лучшим по этому показателю является Александр Максименко с его 99 играми.

Рекордсмен

Самым опытным воспитанником клубов РПЛ, выступающим по сей день, является Игорь Лебеденко. В мае этого года ему исполняется 40 лет. На сегодняшний день опытный форвард провёл 386 матчей и вполне имеет шансы увеличить этот показатель. Вопрос в том, получится ли у Лебеденко продолжить эту серию в следующем сезоне. И здесь всё зависит от самого игрока и «Торпедо», которое стремится сохранить прописку в РПЛ. Вполне вероятно, что результат Лебеденко мог быть и лучше, но после четырёх лет выступления за родную команду Игорь отправился в «скитания» по другим командам, да и история «Торпедо» складывалась не лучшим образом.

Провести всю карьеру в одной команде – это хорошо или плохо? Вопрос риторический, и учитывать здесь надо много факторов: уровень команды; уровень игрока; его психологию; город, в котором базируется команда. Поэтому каждый выбирает свой путь…

Константин Лицин