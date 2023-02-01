Лещук – о Денисове: «Работяга»

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о российском футболисте Игоре Денисове.

«Работяга. Всегда носился на тренировках и везде всем пихал. Идеальный игрок, который нужен в любое время любой команде», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

По словам специалиста, Игорю Денисову очень подходила роль капитана команды, так как он мог дать совет игрокам во всех линиях.

Игорь Денисов является четырёхкратным чемпионом России и трёхкратным обладателем кубка России.

Помимо столичного «Динамо» спортсмен выступал за московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и махачкалинский «Анжи».