Радимов высказался о заявлении Кокорина о тюрьме

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной сборной России Владислав Радимов отреагировал на высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. 31-летний форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», - приводит слова Радимова издание Sport24.

Кокорин отсидел за решеткой 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. До конца нынешнего сезона Александр будет выступать на Кипре. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».