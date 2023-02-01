Орлову обидно за Кержакова

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов сказал несколько слов об Александре Кержакове. Молодой тренер находится без работы с тех пор, как по завершению прошлого сезона он покинул тренерское кресло в «Пари НН».

По словам Орлова, его удивляет тот факт, что Александр Кержаков остаётся без клуба.

«Я удивлён, что Александр Кержаков до сих пор без работы. Я делал с ним большое интервью, да и вообще общаюсь. На мой взгляд, это тренер очень современных взглядов. Обидно, что ему никто не даёт возможности себя проявить» - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Пари НН» под руководством Александра Кержакова в прошлом чемпионате России занял 11-е итоговое место.